Darum sollten Sie niemals unter der Dusche pinkeln

Oftmals nutzen Menschen die Gelegenheit beim Duschen einfach 'laufen zu lassen'. Doch eine Ärztin erklärt, warum dies keine gute Idee ist.

Ob es nun darum geht, "Wasser zu sparen" oder einfach nur ein bisschen faul zu sein, es besteht kein Zweifel daran, dass eine Menge Leute die Dusche als Gelegenheit nutzen, um zu pinkeln. Die Urogynäkologin Dr. Teresa Irwin warnte ihre Follower auf TikTok vor dieser Angewohnheit mit den Worten: "Ihr müsst aufhören, in der Dusche zu pinkeln."

Vorsicht geboten

"Du solltest das nicht ständig tun, denn jedes Mal, wenn du das Geräusch von Wasser hörst, will deine Blase pinkeln, weil sie daran gewöhnt ist, das Geräusch von Wasser in der Dusche zu hören", erklärte sie. "Wenn Sie sich also die Hände waschen oder das Geschirr abwaschen, wird Ihre Blase sozusagen Speichelfluss bekommen, weil sie pinkeln möchte."

"Wenn man in der Dusche pinkelt oder den Wasserhahn aufdreht oder die Dusche aufdreht und sich dann zum Pinkeln auf die Toilette setzt, während das Wasser läuft, wird im Gehirn eine Assoziation zwischen dem Geräusch von fließendem Wasser und dem Bedürfnis zu pinkeln hergestellt. Kombiniert man das mit einer Beckenbodendysfunktion, entweder jetzt oder im Laufe der Zeit, kann das zu Problemen mit dem Wasserlassen führen, wenn man außerhalb der Dusche fließendes Wasser hört."

Als Ratschlag für die Menschen fügte sie hinzu: "Versuchen Sie zu pinkeln, bevor Sie die Dusche oder das Wasser überhaupt anstellen, und wenn Sie den Drang verspüren, während Sie unter der Dusche sind, versuchen Sie, ihn zu ignorieren."