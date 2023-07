Seltene siamesische Zwillinge, die eine chirurgische Trennung überlebten, obwohl die Erfolgsaussichten nur 2 % betrugen, haben nun den Kindergarten besucht.

In der 11. Schwangerschaftswoche erfuhr Heather Delaney, dass sie Zwillinge trug, die am Kopf zusammengewachsen waren - so genannte Craniopagus-Zwillinge. Sie blieben bis zu ihrem ersten Geburtstag auf der Neugeborenen-Intensivstation und unterzogen sich dann im Children's Hospital of Philadelphia in Pennsylvania einem Verfahren zur Trennung ihrer Schädel.

Kinder haben Entwicklungsschwierigkeiten

Obwohl beide Töchter Entwicklungsschwierigkeiten haben, entwickeln sich Abby und Erin mit Blick auf ihren siebten Geburtstag prächtig, so die stolzen Eltern Heather und Riley, die miterleben durften, wie ihre Mädchen diesen Monat den Kindergarten abschlossen.

© SWNS

"Es gibt Tage, an denen ich mich zurücklehne und denke: 'Ich kann nicht glauben, was für ein unglaubliches Glück wir haben'", sagt die 33-jährige Hausfrau und Mutter. "Ja, sie haben Behinderungen und Dinge, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, aber sie sind so glücklich. "Zu sehen, wie sie ihren Abschluss im Kindergarten machen, war wie ein Traum", sagt Heather, die in Statesville, North Carolina, lebt. "Wir wissen noch gar nicht, was sie alles erreichen können, also ist der Himmel die Grenze für sie.