Klima-Aktivisten füllen Löcher auf Golfplätzen mit Zement

Mit einer ungewöhnlichen Aktion protestierten Mitglieder der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion gegen den hohen Wasserverbrauch auf Golfplätzen. In der Nacht füllten sie Löcher auf zehn Golfplätzen in Barcelona, Madrid, Valencia, im Baskenland, in der Region Navarra und auf Ibiza mit Zement und pflanzten Setzlinge hinein.

100.000 Liter werden am Tag verbraucht

© Extinction Rebellion

Die Aktion richtete sich gegen die "Wasserverschwendung während einer der schlimmsten Dürren, die Europa je erlebt hat", so die Aktivisten. Laut Angaben von Ecologists In Action verbraucht allein ein Golfloch mehr als 100.000 Liter Wasser pro Tag.

In Spanien werden insgesamt 437 Golfplätze täglich bewässert, was mehr Wasser verbraucht als die Bevölkerung von Madrid und Barcelona zusammen. Experten warnen zudem vor der schlimmsten Trockenheit seit tausend Jahren in Teilen Spaniens. Die Aktion der Klimaaktivisten soll auf die dringende Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit Wasserressourcen hinweisen.