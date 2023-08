Wegen McDonald’s-Sauce: Mädchen (16) abgestochen

Doch dann holt eine Kontrahentin ein langes Messer hervor, ganze 19 Zentimeter, und sticht damit auf Naima L. ein.

Ein McDonald's Parkplatz in Washington wird zum Schauplatz eines schrecklichen Dramas. Drei junge Mädchen, im zarten Alter von 16 Jahren, geraten in einen Streit, der in einer Tragödie endet. Naima L. und ihre Freundin stürzen sich auf eine Gleichaltrige und prügeln auf sie ein.

Horror-Fall

Doch dann holt eine Kontrahentin ein langes Messer hervor, ganze 19 Zentimeter, und sticht damit auf Naima L. ein. Brustkorb und Bauch werden getroffen. Naima L. wird ins Krankenhaus gebracht, doch die Verletzungen sind zu schwerwiegend. Sie erliegt ihren Verletzungen. Die Polizei handelte schnell und verhaftet die jugendliche Täterin. Ihr wird Mord zweiten Grades, absichtliche Körperverletzung und weitere Vergehen vorgeworfen.

Der Grund für diese Tragödie? Unglaublich, aber wahr: Die Täterin gibt zu Protokoll, dass der Auslöser des Streits eine Süsssauer-Sauce gewesen sei. Die Verteidigung argumentiert, dass die Täterin aus Notwehr gehandelt habe, während die Anklage darauf hinweist, dass sie die einzige war, die ein Messer bei sich trug. Die Richterin, von der renommierten "Washington Post" zitiert, bringt es auf den Punkt: "Am Ende hat jemand sein Leben wegen eines Streits um Sauce verloren."

Die Stadt reagiert auf die zunehmende Jugendgewalt und verhängt Ausgangssperren. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen werktags zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens sowie an Wochenenden von Mitternacht bis 6 Uhr morgens nicht mehr auf den Straßen unterwegs sein.