Dönerladen hat gleiches Logo wie Pornhub: Jetzt droht Klage

Ein Rechtsstreit zwischen einem Döner-Restaurant und dem mächtigen Pornhub-Betreiber Mindgeek sorgt im Big Apple für Aufsehen. Ein "Döner Haus" in Manhattan steht im Visier von Mindgeek, weil sein Name und Logo angeblich zu sehr an die weltbekannte Pornoseite erinnern. Die Anschuldigungen werden von den Döner-Experten als "komisch und absurd" abgetan. Mindgeek soll dem Lokal bereits einem "Cease and Desist Letter" geschickt haben. Also de facto ein Warnschreiben.

Kurioser Streit

Das "Döner Haus" lockt mit echten deutschen Kebabs, doch das Logo, in zwei Teile gespalten, erinnert Mindgeek an sein eigenes. Die Betreiber werfen jedoch ein: Schriftarten und Farben seien verschieden. Sie betonen ihre Hingabe zu gesunder Küche und familiärem Ambiente. "Wir haben nichts mit dem Porno-Kram am Hut!" beteuern sie. Ein Anwalt widerspricht den Vorwürfen vehement, nennt sie "unglaublich".

Mindgeek behauptet, dass das "Döner Haus"-Logo die User ihrer Plattform verwirren könnte. Das "Döner Haus" kontert: Pornhub habe wohl Angst, dass Suchende nach Erotik auf einmal Appetit auf Döner bekommen könnten. Mindgeek hat sich zu der Angelegenheit noch nicht offiziell geäußert, laut den Betreibern droht man allerdings mit rechtlichen Schritten gegen den Dönerladen.