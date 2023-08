Darum daten kleine Frauen gerne größere Männer

"Evolutionäre oder biologische Modelle würden sagen, dass die Körpergröße mit Gesundheit und Stärke eines Partners zusammenhängt, oder dass sie, soziologisch gesehen, mit Stärke, Macht, der Fähigkeit, etwas zu leisten und stark zu sein, zusammenhängt", so eine Forscherin.

Heterosexuelle Frauen fühlen sich im Allgemeinen aus evolutionären, biologischen und sozialen Gründen zu großen Männern hingezogen, so Avigail Lev, Gründerin und Leiterin des Bay Area CBT Center in San Francisco, das sich auf kognitive Verhaltenstherapie spezialisiert hat.

Unterschiedliche Gründe

"Die Unterscheidung zwischen Natur und Veranlagung ist in vielen Bereichen äußerst schwierig, so dass wir nicht genau wissen, was eher biologisch und was eher gesellschaftlich bedingt ist", sagte sie gegenüber Fox News Digital. "Es gibt viele Beweise für kulturelle Unterschiede bei den Schönheitsstandards.

"Evolutionäre oder biologische Modelle würden sagen, dass die Körpergröße mit Gesundheit und Stärke eines Partners zusammenhängt, oder dass sie, soziologisch gesehen, mit Stärke, Macht, der Fähigkeit, etwas zu leisten und stark zu sein, zusammenhängt", fügte Lev hinzu. "Aber wir wissen auch nicht, wie viel davon biologisch, gesellschaftlich oder epigenetisch bedingt ist". Lev merkte an, dass aufgezwungene Geschlechterrollen und die Verfügbarkeit von Ressourcen Faktoren dafür sein könnten, warum Frauen dazu neigen, größere Männer zu mögen.

"Männer haben schon immer das Aussehen gegenüber der Karriere einer Frau bevorzugt, und für Frauen war die Karriere in der Vergangenheit nicht notwendig", so Lev, "jetzt, wo Frauen mehr Zugang zu ihren eigenen Ressourcen haben, sind sie wählerischer geworden, was das Aussehen ihrer Partner betrifft."

Gleichgeschlechtliche Paare, die eine "weibliche" und "männliche" Dynamik in ihrer Beziehung haben, neigen laut Lev auch zu Größenunterschieden.