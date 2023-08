Fleischfressende Bakterien bereits für 8 Todesfälle verantwortlich

Die Quellen der Infektion sind unterschiedlich

Ein seltenes fleischfressendes Bakterium hat in Florida, Connecticut und New York 8 Menschenleben gefordert. Der tödliche Erreger ist unter dem Namen Vibrio vulnificus bekannt und kommt in rohen oder unzureichend gegarten Meeresfrüchten, Salzwasser und Brackwasser vor.

Große Aufregung

Im Bezirk Hillsborough, zu dem auch Tampa gehört, gab es in diesem Jahr zwei Todesfälle durch das Bakterium Vibrio vulnificus, wie das Gesundheitsministerium von Florida mitteilte. Auch in den benachbarten Bezirken Pasco, Polk und Sarasota gab es Todesfälle.

Die Infektion hat nicht nur in Florida Besorgnis ausgelöst, sondern auch in den nordöstlichen Bundesstaaten. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, brachte den Ernst der Lage zum Ausdruck und wies auf die Gefahr hin, die von den seltenen Bakterien ausgeht.

Die Quellen der Infektion sind unterschiedlich: Ein Patient führt sie auf den Verzehr von rohen Austern aus einem Betrieb außerhalb des Staates zurück, während andere sich möglicherweise durch den Kontakt mit Brackwasser angesteckt haben. Obwohl das Risiko relativ gering ist, mahnen die Gesundheitsbehörden zur Vorsicht, insbesondere bei Personen mit offenen Wunden in Meeresnähe.