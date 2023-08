Ehefrau schockiert: Gatte heiratet plötzlich einen anderen Mann

Die beiden lebten gerade in Scheidung, als sich das kuriose Ereignis zugetragen hatte.

Die Geschichte von Susan aus Nottingham klingt wie aus einem Film: Ihr Ehemann Colin Parsons (53) wagte eine zweite Ehe, doch diesmal war der Bräutigam kein anderer als ein Mann.

Kurioser Fall

Die beiden lebten gerade in Scheidung, als sich das kuriose Ereignis zugetragen hatte. Parsons, der kurzerhand seinen Namen zu Marcus Wild änderte, trat erneut vor den Traualtar – diesmal mit einem Mann.



Die Justiz hat sich eingeschaltet und der Prozess vor dem britischen Strafgerichtshof in Nottingham läuft seit 18 Monaten auf Hochtouren. Die Richterin Nirmal Shant brachte die brisante Situation auf den Punkt: "Sie hatte schon lange einen Verdacht bezüglich Ihrer Sexualität. Sie glaubte, dass die Ehe am Ende sei." Doch Colin Parsons leugnete zunächst noch alles.



Die Wahrheit kam ans Licht, als auf den Hochzeitsfotos nicht nur ein neuer Ehemann zu sehen war, sondern auch die brisante Tatsache, dass sich Colin nun zu Marcus Wild umbenennen ließ. Wild wurde schließlich zu einer bedingten Haftstrafe wegen Doppelehe verurteilt.