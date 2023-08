Schock: Mann findet Ratte in seinem Curry

Entsetzt konfrontierten die Freunde das Personal mit ihrer Entdeckung und verlangten Erklärungen.

Zwei Männer in Mumbai trauten ihren Augen nicht, als sie einen Blick in ihr Curry warfen. Doch was sie stattdessen auf ihren Tellern vorfanden, wird ihnen wohl für immer in Erinnerung bleiben, wie der Sender "NDTV" berichtet.

Koch festgenommen

Anurag bestellte ein köstliches Hühner-Curry, während Amin sich für ein Lammgericht entschied. Beim ersten Bissen spürte Anurag jedoch, dass etwas nicht stimmte. Das Fleisch hatte einen ungewöhnlichen Geschmack. Die daraufhin vorgenommene Untersuchung ließ sie erschaudern: Statt zartem Hühnchenfleisch befand sich eine gegrillte Ratte in Anurags Mahlzeit.

Entsetzt konfrontierten die Freunde das Personal mit ihrer Entdeckung und verlangten Erklärungen. Doch statt Antworten zu liefern, wich das Restaurantpersonal aus und gab lediglich vage Auskünfte, wie Anurag Singh berichtet. Angewidert von der unappetitlichen Begegnung fotografierten sie das beweiskräftige Rattencurry und erstatteten umgehend Anzeige bei der Polizei.

Der Teller mit dem makabren Inhalt wurde beschlagnahmt und an ein staatliches Labor zur Analyse geschickt, bestätigte Inspektor Sanjay Marathe von der örtlichen Polizei. Gleichzeitig wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Restaurantmanager, den verantwortlichen Koch sowie einen Geflügelfleischhändler eingeleitet. "Der Manager und der Koch wurden bereits festgenommen", verkündete Inspektor Marathe gegenüber "Business Today".