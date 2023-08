Nach Schlangenbiss: Mädchen (16) stirbt in Periodenhütte

Die schockierende Praxis "Chhaupadi" basiert auf einem jahrhundertealten Aberglauben, der besagt, dass Frauen während ihrer Periode unrein und unberührbar seien.

Ein uralter Aberglaube forderte erneut ein junges Leben in Nepal. Ein Mädchen (16) wurde wegen ihrer Menstruation von ihrer Familie in eine abgelegene Hütte verbannt, was tragisch endete. Ein Schlangenbiss wurde ihr zum Verhängnis. Diese schockierende Praxis, genannt "Chhaupadi", ist trotz Verbots immer noch Realität.

Horror-Fall

Die schockierende Praxis "Chhaupadi" basiert auf einem jahrhundertealten Aberglauben, der besagt, dass Frauen während ihrer Periode unrein und unberührbar seien. Diese Tradition verbietet es Mädchen und Frauen, an normalen Familienaktivitäten teilzunehmen oder andere Menschen und Gegenstände zu berühren.



In einigen Fällen werden sie in "Periodenhütten" verbannt, was, wie in diesem Fall oft fatale Konsequenzen hat. Diese Hütten, meist aus Lehm oder Stroh, sind gefährlich und setzen Frauen Gesundheitsrisiken aus, darunter extreme Temperaturen, Schlangenbisse und schlechte Belüftung.



Das Mädchen wurde im Schlaf von einer giftigen Schlange gebissen und starb Stunden später. In den letzten 13 Jahren wurden mindestens 15 Todesfälle von Frauen gemeldet, die in solchen Hütten schliefen. Ihr Tod ist der erste seit 2019.