Nach Adoption getrennt: Schwestern nach 24 Jahren wiedervereint

Die beiden Schwestern wurden in Südkorea geborgen und dort zur Adoption freigegeben. 24 Jahre lebten sie in unterschiedlichen Pflegefamilien, jetzt sind sie wiedervereint.

Mittlerweile leben beide Schwestern in den USA, ohne von der jeweils anderen zu wissen. Zu Weihnachten 2021 machte Eiley Misfeldt einen DNA-Abstammungstest. Das Ergebnis: eine Schwester, Soojee Dufresne aus Upstate New York. Bis vor ein paar Monaten wussten beide nicht, dass die andere existiert. Doch auf einem amerikanischen Flughafen fand die Zusammenkunft der beiden Schwestern statt.

"Du bist in Wirklichkeit viel kleiner", rief Dufresne, nachdem die beiden sich gesehen hatten und sich zum ersten Mal umarmt hatten. "Ich war einfach überwältigt vor Glück", sagte Misfeldt.

Dufresne, die Schwester, ist 27 Jahre alt, drei Jahre älter als Misfeldt. Beide wurden aus Südkorea adoptiert, als sie nur wenige Monate alt waren.

"Wenn ich sie in natura sehe, sieht sie mir noch ähnlicher als auf den Bildern", sagt Misfeldt. "Ich hätte nicht einmal gedacht, dass das möglich ist." "Ich hatte dieses Hin und Her von Gefühlen wie 'ist das echt', aber es fühlte sich auch so an, als ob es so sein sollte", sagte Dufresne.

Ohne den DNA-Test von Eiley hätte die emotionale Vereinigung wohl niemals stattgefunden. Dufresne, eine Friseurin erzählte, dass sie während der Arbeit die Nachricht von ihrer Schwester bekam. Beinahe hätte sie die Nachricht gelöscht. "In meinen Teenagerjahren dachte ich manchmal, ich sei ein Alien, weil ich einfach nicht glaubte, dass irgendjemand mit mir verwandt sein könnte", so Dufresne.

"Ich glaube, jetzt habe ich eine Schwester. Ich weiß nicht, es ist eine neue Schwester, ein neuer Freund. Das ist aufregend", sagte Misfeldt.