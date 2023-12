× Nostradamus und Baba Wanga: Das droht uns 2024

Was uns nächstes Jahr laut Baba Wanga und Nostradamus blüht.

Nostradamus war im 16. Jahrhundert ein Pestarzt und Hellseher. Mit seinem berühmten Buch „Les Prophéties“ aus dem Jahr 1555 schuf er ein Werk, welches angeblich Kriege, Seuchen, Naturkatastrophen oder ähnliches vorherzusehen. Baba Wanga, die im 20. Jahrhundert lebte, galt als Nostradamus des Balkans, eine bulgarische Hellseherin. Sie verstarb 1996 und hinterließ ebenfalls Prophezeiungen, die bis ins Jahr 5079 reichen.

Letztere prophezeite für nächstes Jahr eine technologische Revolution. In Anbetracht des raschen Fortschritts im Bereich der Künstlichen Intelligenz gar nicht so abwegig. Ebenso soll es einen Anstieg in Cyberangriffen auf staatliche Behörden geben, vor allem Stromnetze und Wasseraufbereitungsanlagen sollen im Visier der Hacker stehen. Laut Baba Wanga soll es nächstes Jahr ebenfalls Durchbrüche bei Heilmitteln für bestimmte Krebsarten oder auch für Alzheimer geben.

© all ×

Baba Wanga.

Auch über den Klimawandel gibt es Vorhersagen. „Die trockene Erde wird noch ausgetrockneter werden, und es wird große Überschwemmungen geben, wenn man sie sieht", heißt es etwa in Nostradamus' Werk.

Ob die Vorhersagen von Baba Wanga und Nostradamus tatsächlich eintreten werden, ist völlig unklar. Bisherige Prophezeiungen lagen auch schon oftmals daneben.