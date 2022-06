Porsche 928 nach Facelifting nicht wiederzuerkennen

Neugestaltungen von Porsche 911 Modellen gab es schon viele. Doch Nardone Automotive gestaltete jetzt den Porsche 928 um.

Porsche 928, für viele Auto-Liebhaber der Inbegriff eines sportlichen Reisewagens. Das dachte sich auch Thierry Nardone, der Gründer von Nardone Automotive in Aix-en-Provence. Dementsprechend gestaltete er den Kult-Wagen kurzerhand um. Genauer gesagt hat man dem Dino eine Frischzellenkur verpasst.

© Nardone ×

© Nardone ×

Das Fahrzeug wurde am 8. Juni dieses Jahres präsentiert und soll dann beim Goodwood Festival of Speed in England zu bestaunen sein. Der 928 war bei der Umstrukturierung nur das Gerüst, alles andere wurde komplett neu interpretiert und umgesetzt. Die Karosserie wird jetzt komplett aus Kohlefaserlaminat geformt. Die LED-Scheinwerfer sind nun fix an der Karosserie angebracht. Auch die Schürzen des Autos wirken wieder moderner.

© Nardone ×

Im Innenraum bleibt das Retro-Feeling erhalten, er zeigt sich aber deutlich aufgeräumter als beim Original. Um einen edlen Look zu garantieren, sind Leder und Alcantara angebracht. Auch der Antrieb wurde runderneuert, so ist der V8-Saugmotor jetzt 395 PS schwer. Auch ein neues, modernes Sechsgang-Getriebe wurde dem Liebling verpasst. Neben Motor wurde auch die Bremsen verstärkt und die Servolenkung adaptiert.

Ab 2024 soll der runderneuerte Porsche 928 Restomod dann auch Kunden aus aller Welt begeistern.