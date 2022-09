Ein Mann beschuldigte Gefängniswärter, ihn damit gefoltert zu haben, andauernd das beliebte Kinderlied "Baby Shark" hören zu müssen. Wenig später wurde der Mann tot aufgefunden.

Nachdem der Mann das Lied in einer Endlosschleife hören musste, wurde der Mann in seiner Zelle tod aufgefunden. Justizvollzugsbeamte versuchten, das Leben des 48-Jährigen zu retten und setzten die Wiederbelebungsversuche fort, bis Rettungskräfte am Tatort eintrafen.

Die Sanitäter setzten die Wiederbelebungsversuche fort, aber kurze Zeit später wurde der für tot erklärt, heißt es in der Pressemitteilung der Gefängnisleitung. In einem Prozess behauptete der Mann, dass er und drei weitere Insassen während eines früheren Gefängnisaufenthaltes von den ehemaligen Gefängnismitarbeitern Gregory Cornell Butler Jr. und Christian Charles Miles gefoltert worden seien.

© OKLAHOMA COUNTY JAIL

Die beiden US-Wärter sollen die vier Männer gezwungen haben, sich stundenlang das Kinderlieds "Baby Shark" in einer scheinbar endlosen Schleife anzuhören.

Anwälte, die die Gefängnisinsassen vertraten, beschrieben die Vorfälle als "Folterungen", berichtet The Oklahoman, die drei Beamten wurden wegen Misshandlung eines Gefangenen und Verschwörung angeklagt. "Ich bin wirklich beunruhigt darüber", sagte Spradling laut The Oklahoman. "Eines der 'Baby Shark'-Opfer ist praktischerweise schon drei Tage nach seiner Ankunft im Gefängnis tot. Wie kann das passieren?"

Die New York Post berichtet, dass der Tod von Basco der 14. in diesem Jahr im Gefängnis von Oklahoma ist, das in der Vergangenheit wegen mehrerer Todesfälle und Ausbrüche in die Kritik geraten ist.