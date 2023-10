Frau rettet bei Marathon armes Kätzchen, das mitten auf Straße lag

Anstatt an ihre eigene Laufzeit zu denken, entschied sich Sarah Bohan, einzugreifen. Sie hob das Kätzchen auf und trug es etwa 1,6 Kilometer lang auf ihrem Arm.

Manchmal kommt das Leben mit einer Überraschung daher, wenn man es am wenigsten erwartet. Für Sarah J. Bohan aus den USA war es der alljährliche Marathon in Chicago, der am 8. Oktober stattfand. Doch sie lief nicht allein - sie war Teil eines Tierheim-Teams, das an diesem Lauf teilnahm.

Katze gerettet

Die Läuferin war eine von 483 Tierfreunden, die zusammenarbeiteten, um 42 Kilometer für einen guten Zweck zu bewältigen. Doch während sie sich auf ihr Rennen vorbereitete, geschah etwas Unerwartetes. Sarah Bohan berichtet: "Ich lief zufällig auf der linken Seite der Straße in der Nähe des Bürgersteigs und kam in einen Tunnel." Dort sah sie etwas, das ihr Herz schneller schlagen ließ - eine kleine, flauschige Katze, die auf dem Bürgersteig lag.

Anstatt an ihre eigene Laufzeit zu denken, entschied sich Sarah Bohan, einzugreifen. Sie hob das Kätzchen auf und trug es etwa 1,6 Kilometer lang auf ihrem Arm. Schließlich hielt sie bei anderen Tierliebhabern am Streckenrand an. "Ich kannte sie nicht", erzählte die Läuferin. "Sie meldeten sich einfach und sagten, sie hätten selbst Katzen und würden diesem kleinen Baby Liebe schenken. Ich habe ihnen aufgrund unserer kurzen Interaktion vertraut."

Diese Entscheidung erwies sich als richtig. Ein Update in den Kommentaren des Facebook-Beitrags von PAWS Chicago verkündete, dass das Kätzchen ein neues Zuhause gefunden hatte. Sarah Bohan schaffte es schließlich, die Ziellinie des Marathons zu überqueren, aber nicht mit einer Rekordzeit, sondern mit einem warmen Gefühl im Herzen.