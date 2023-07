Weltweit erstes schwimmendes E-Bike sorgt für Staunen

Sobald es schnell genug ist, heben die Tragflächen des Fahrrads es an, so dass es über die Wasseroberfläche gleiten kann.

Ein neues Elektrofahrrad namens Hydrofoiler SL3 wurde vorgestellt, das auf dem Wasser mit einer Geschwindigkeit von 20km/h pro Stunde gleiten kann!

Eigener Elektromotor

Das von einem neuseeländischen Unternehmen namens Manta5 entwickelte Fahrrad funktioniert, indem der Fahrer in die Pedale tritt, um einen Propeller auf der Rückseite zu drehen, der von einem Elektromotor unterstützt wird, um an Geschwindigkeit zu gewinnen. Sobald es schnell genug ist, heben die Tragflächen des Fahrrads es an, so dass es über die Wasseroberfläche gleiten kann. Es kann sogar allein durch den Motor gestartet werden, was es zu einer umweltfreundlichen Alternative zu Jetskis macht. Die Bedienung kann in nur 40 Minuten erlernt werden, und es ist sowohl für Süß- als auch für Salzwasser geeignet!