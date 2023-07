Hunde-Surfmeisterschaft begeistert Besucher

Die tapferen Hunde stellten sich in verschiedenen Kategorien dem Wettstreit.

Die Surf Dog Competition lockte Hundesurfer aus dem ganzen Land nach Imperial Beach und Huntington Beach. Die Surfer auf vier Pfoten zeigten wahre Heldentaten, als sie sich mutig auf ihre Bretter stellten, hinaus ins Meer paddelten und die Wellen mit unglaublicher Geschicklichkeit eroberten. Dieser jährliche Wettbewerb ist mittlerweile zu einer festen Größe im Kalender der Hundesport-Enthusiasten geworden und findet an zwei aufregenden Orten statt: im August in Imperial Beach und im September in Huntington Beach.

Tierischer Spaß

Hunderte von Teilnehmern aus den USA reisten an, um sich dem Nervenkitzel der Wettkämpfe hinzugeben und um den ersten Platz zu kämpfen. Die tapferen Hunde stellten sich in verschiedenen Kategorien dem Wettstreit, je nach Größe und Können: kleine Hunde, mittlere Hunde, große Hunde und Tandem-Teams. In den aufregenden zehnminütigen Heats kämpften sie darum, mindestens zwei Wellen zu meistern.

Die Jury achtete bei der Bewertung der Auftritte besonders auf Vertrauen und die Fähigkeit, die langen Wellenritte gekonnt zu meistern. Doch nicht nur sportlicher Ehrgeiz bestimmte den Tag: Zusätzliche Mini-Events wie der "SurFUR Kostüm Wettbewerb", eine "SurFUR Fotokabine", Hundeadoptionen sowie erfrischende "Mocktails" und "Puptails" sorgten für Unterhaltung und gute Laune.