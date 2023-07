Dieser 14-Jährige skatet besser als Tony Hawk

Skateboard-Wunderkind Gui Khury aus Brasilien sorgt erneut für Furore! Mit gerade mal 14 Jahren gilt er bereits als einer der besten Skater aller Zeiten. Bei den X-Games in Ventura landete er souverän einen 900er und sicherte sich damit die nächste Goldmedaille. Doch das ist noch nicht alles - Gui war schon mit 10 Jahren und 7 Monaten der jüngste Teilnehmer in der Geschichte der X-Games.

With a judo 900, 14 year old Gui Khury shuts down @pacificobeer Skateboard Vert Best Trick. It’s his 8th career #XGames medal and his 2nd gold. pic.twitter.com/1udhtJ35AQ