Pünktlichste Bahn weltweit hatte Verspätung

Normalerweise gelten japanische Züge als Inbegriff von Pünktlichkeit. Doch am Montag kam es in Tokio zu einer wahren Sensation: Eine Signalstörung legte die vielbefahrene Yamanote-Linie lahm. Für rund 110.000 Menschen bedeutete das massive Unannehmlichkeiten.

In Japan sind derartige Probleme ungewöhnlich. Hier verlassen Züge den Bahnsteig mit einer Quote von 99 Prozent pünktlich. Doch diesmal mussten sich die Fahrgäste nach Alternativen umsehen. Lange Warteschlangen und überfüllte U-Bahnen waren die Folge.

Video: The Yamanote Line, the loop line that connects major stations in central Tokyo, was halted for hours this morning due to a technical issue. Many commuters tried to use subway lines as an alternative, leading to situations like this: pic.twitter.com/SlpoJg4hj1