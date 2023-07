Fan schrie bei Konzert so laut, das Lunge kollabierte

Ein 19-jähriger Mann erlitt Berichten zufolge ein Loch in der Lunge, als er sich bei einem Konzert seiner Lieblingsidolgruppe die Seele aus dem Leib schrie.

Ein junger Mann aus Shenzhen, China, erlitt kürzlich einen Pneumothorax, auch bekannt als "kollabierte Lunge", als er während eines Konzerts seiner Lieblingsgruppe laut schrie. Chinesische Medien berichteten, der 19-Jährige habe während des Auftritts der Band begeistert geschrien, als er plötzlich einen stechenden Schmerz in der Brust verspürte. Er bekam sofort Atemnot und wurde schließlich ohnmächtig.

Schwer verletzt

Der namenlose Jugendliche wurde in die Notaufnahme eines Krankenhauses in Shenzen gebracht, wo die Ärzte feststellten, dass er einen Alveolenriss in einer seiner Lungen erlitten hatte, weil er während des Konzerts mit übermäßiger Kraft geschrien hatte.

Ein Pneumothorax ist eine anormale Luftansammlung im Pleuraraum zwischen der Lunge und der Brustwand. Er kann durch eine stumpfe oder penetrierende Verletzung des Brustkorbs, eine Schädigung durch eine zugrundeliegende Lungenerkrankung oder durch einen Alveolarbruch infolge eines plötzlichen oder starken Drucks entstehen. Letzteres wird im Fall des jungen Chinesen vermutet, da er zugab, sich während des Konzerts die Seele aus dem Leib geschrien zu haben.

Die Ärzte konnten die überschüssige Luft entfernen und den Druck auf seine kollabierte Lunge mindern, und der 19-Jährige ist Berichten zufolge auf dem besten Weg zur vollständigen Genesung.