Transgender-Models können nicht mehr 'Miss Italy' werden

Miriglianis Haltung zu Transgender-Kandidatinnen kommt, nachdem Rikkie Kollé Schlagzeilen machte, als sie als erste Transgender-Frau zur Miss Niederlande gekrönt wurde.

Ein Vertreter der Miss-Italien-Schönheitswahl sagte, die Kandidatinnen müssten "von Geburt an eine Frau sein", nur wenige Wochen nachdem Rikkie Kollé als erste Transgender-Frau, die zur Miss Niederlande gekrönt wurde, Geschichte schrieb.

"Bisschen absurd"

Die offizielle Schirmherrin der Miss Italien, Patrizia Mirigliani, sagte Anfang des Monats gegenüber Radio Cusano, dass sie die Bemühungen anderer Schönheitswettbewerbe um die Inklusion von Transgendern für "ein bisschen absurd" halte, so die italienische Zeitung Il Primato Nazionale.

"In letzter Zeit haben Schönheitswettbewerbe versucht, Schlagzeilen zu machen, indem sie Strategien angewandt haben, die meiner Meinung nach ein wenig absurd sind", sagte Mirigliani. "Seit seiner Gründung hat mein Wettbewerb die Vorgabe, dass man von Geburt an eine Frau sein muss, in sein Reglement aufgenommen. Wahrscheinlich, weil man schon damals davon ausging, dass sich die Schönheit verändern kann, oder dass sich Frauen verändern können, oder dass Männer zu Frauen werden können", fügte sie hinzu.