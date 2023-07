Sieg für den Tierschutz: Kanada verbietet Tierversuche für Kosmetik!

Während viele Unternehmen bereits auf Tierversuche verzichten, um die Verträglichkeit ihrer Produkte zu prüfen, gab es immer noch einige, die an dieser veralteten Methode festhielten.

Ratten, Mäuse, Meerschweinchen und Kaninchen müssen nicht länger als Versuchskaninchen herhalten! Kanadas Parlament hat entschieden und einem Gesetz zugestimmt, das Tierversuche für Shampoo und Kosmetikprodukte untersagt. Damit geht Kanada entschlossen gegen die grausame Praxis vor, bei der unschuldige Tiere für die Schönheitsindustrie leiden müssen.

Viele Unternehmen verzichten bereits auf Tierversuche

Während viele Unternehmen bereits auf Tierversuche verzichten, um die Verträglichkeit ihrer Produkte zu prüfen, gab es immer noch einige, die an dieser veralteten Methode festhielten. Doch damit ist nun Schluss! Kanada setzt ein klares Zeichen und verbietet Tierversuche für Kosmetikprodukte.

Gesundheitsminister Jean-Yves Duclos erklärte voller Stolz: "Der Schutz von Tieren jetzt und in der Zukunft ist etwas, das viele Kanadier gefordert haben und etwas, das wir alle feiern können. Wir sind stolz darauf, diese Maßnahme voranzutreiben und den Kanadiern zu versichern, dass die von ihnen gekauften Produkte frei von Grausamkeiten sind."

Dieses Verbot hat auch weitreichende Konsequenzen für den Handel: Kosmetikprodukte, die in anderen Ländern noch mithilfe von Tierversuchen getestet wurden, dürfen nicht mehr in Kanada verkauft werden. Eine klare Botschaft an die gesamte Branche, dass Tierschutz eine Priorität sein muss.