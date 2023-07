Touristin machte Selfie mit Dingo: 1.500 Dollar Strafe

Zwei Touristen in Australien wurden zu Geldstrafen von jeweils rund 1.500 Dollar verurteilt, weil sie Selfies und Videos mit Dingos aufgenommen hatten.

In einer Pressemitteilung des Ministeriums für Umwelt und Wissenschaft von Queensland heißt es, die beiden Touristen hätten in sozialen Medien Beiträge veröffentlicht, die von anderen Bürgern an die Behörden weitergeleitet wurden. Eine der Touristinnen postete ein Selfie mit einem Dingo, der knurrte, während die andere ein Foto von sich postete, auf dem sie neben mehreren schlafenden Dingo-Welpen liegt.

Tiere gefährlich

Beide Frauen haben eine extrem gefährliche Entscheidung getroffen, mit Wongari zu interagieren, und deshalb wurden sie zu einer Geldstrafe verurteilt", sagte der für die Einhaltung der Vorschriften zuständige Manager Mike Devery. Die Frau aus Queensland hätte von dem Wongari gebissen werden können, der eindeutig ein dominantes Verhalten an den Tag legte. Die Frau aus New South Wales hat sich rücksichtslos drei schlafenden Wongari-Welpen genähert, und sie hatte Glück, dass die Mutter der Welpen nicht in der Nähe war.

Die Behörden erklärten, das Paar habe Glück gehabt, dass es nicht verletzt wurde, denn dieser Vorfall ereignete sich kurz nach mehreren Dingo-Angriffen in dieser Gegend. Sie wiesen außerdem darauf hin, dass Menschen, die Sicherheitsvorschriften missachten, um in den sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erregen, mit Geldstrafen oder Gerichtsverfahren rechnen müssen.