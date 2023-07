Großeltern prügelten Enkelin (5) mit Gürtel zu Tode

Die Großeltern des Opfers, Klent Elwoods, 62, und seine Frau Lisa Jones, 57, aus Park Forest, wurden verhaftet und des Mordes ersten Grades an Jada angeklagt.

Die Großeltern aus einem Vorort von Chicago wurden wegen Mordes angeklagt, weil sie ihre fünfjährige Enkelin mit einem Gürtel verprügelt hatten, weil sie sich im Garten dreckig gemacht hatte. Der Großvater soll zugegeben haben, bei dem tödlichen Angriff "etwas zu grob" gewesen zu sein.

Unfassbare Tat

© Chicago Police Department

Die Staatsanwaltschaft von Illinois enthüllte am Montag erschreckende Details im Zusammenhang mit der Ermordung der fünfjährigen Jada Moore am 14. Juli. Sie teilte dem Gericht mit, dass das Mädchen mehr als zwei Monate lang geschlagen worden war, so dass sie schwere Prellungen aufwies, wie man sie normalerweise bei Opfern von Autounfällen sieht, berichtete NBC Chicago.

© Chicago Police Department

Die Großeltern des Opfers, Klent Elwoods, 62, und seine Frau Lisa Jones, 57, aus Park Forest, wurden verhaftet und des Mordes ersten Grades an Jada angeklagt. Das Cook County Medical Examiner's Office hat entschieden, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt, das durch multiple Verletzungen aufgrund von Kindesmisshandlung verursacht wurde. Das schreckliche Verbrechen kam ans Licht, als die Polizei und die Sanitäter am Freitag nach 23 Uhr zum Haus des Paares in der Osage Street gerufen wurden, weil sie ein "nicht ansprechbares" Kind gemeldet hatten.

© Chicago Police Department

Die Beamten fanden Jada "völlig nackt auf der Couch liegend". Rettungssanitäter führten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, bevor das Mädchen mit dem Flugzeug in das Comer Children's Hospital geflogen wurde, wo sie am frühen Samstag starb. Während er auf dem Rücksitz eines Polizeifahrzeugs saß, sagte Elwoods angeblich unaufgefordert: "Ich war ein bisschen zu grob zu meinem Enkelkind".