Zuckerberg will jetzt auch Pilot werden

Wie The Information berichtet, hat der Tech-Mogul Mark Zuckerberg Anfang des Jahres einen Pilotenschein für Flugschüler erworben. Zuckerbergs Streben nach einer Pilotenlizenz stellt ihn in eine Reihe mit anderen Tech-Titanen, die eine Leidenschaft für die Luftfahrt teilen. Zu ihnen gehören Elon Musk, CEO von SpaceX und Tesla, Sam Altman, CEO von OpenAI, und Evan Spiegel, CEO von Snap Inc.

Flog seit 2008 kaum mehr

"Ich fliege nicht mehr selbst", gab Musk im September 2008 in einem Internet-Chat mit der Washington Post zu. Er erklärte, dass seine zahlreichen Verpflichtungen es schwierig machten, dem Fliegen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Neben seinem neu entdeckten Interesse an der Fliegerei ging Zuckerberg verschiedenem Hobbys nach. Zuletzt wurde er immer wieder beim Jiu-Jitsu und MMA-Training beobachtet. Auch steht ein Kampf gegen seinen Erzfeind Elon Musk immer noch im Raum.