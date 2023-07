Darum hängt Muhammad Ali's Walk of Fame Stern als einziger an der Wand

Alis Stern wurde 2002 feierlich auf einer Staffelei präsentiert und dann an der Wand am Eingang des heutigen Dolby Theatre angebracht.

Muhammad Alis Stern auf dem Hollywood Walk of Fame befindet sich an der Wand und nicht auf dem Boden, weil Ali "nicht wollte, dass der Name Muhammad mit Füßen getreten wird".

Deshalb wurde Alis Stern 2002 feierlich auf einer Staffelei präsentiert und dann an der Wand am Eingang des heutigen Dolby Theatre angebracht. Sein Stern wurde ihm verliehen, nachdem das Komitee entschieden hatte, dass Boxen als eine Form der Live-Performance und als ein Beitrag zur Unterhaltungsindustrie angesehen werden kann.

Nach Angaben von Ana Martinez, der Produzentin der Walk of Fame-Zeremonien, wurde keinem anderen Geehrten jemals ein ähnlicher Antrag gewährt.