Opa (93) erklimmt mithilfe von Sohn und Enkelin Berggipfel

Der 93-jährige Everett Kalin ist der "älteste bekannte Kletterer" am Half Dome des Yosemite. Everett Kalin beschloss, am 18. Juli den Half Dome des Yosemite zu besteigen. Nach Angaben des National Park Service benötigen die meisten Wanderer für die Tageswanderung zum Half Dome 10 bis 12 Stunden, und man geht davon aus, dass Kalin nun der älteste Mensch ist, der diesen Gipfel bestiegen hat.

© Sidney Kalin ×

Hatte noch einige vor

© Sidney Kalin

"Wenn man auf die 90 zugeht, denkt man: 'Was würde ich gerne mal machen?' Ich schätze, der Half Dome war das, was mir am meisten in den Sinn kam."

© Sidney Kalin ×

Der 93-Jährige absolvierte die Besteigung zusammen mit seinem 57-jährigen Sohn Jon und seiner 19-jährigen Enkelin Sidney. Die beiden trugen die gesamte Ausrüstung, so dass der Großvater nur mit einer Wasserflasche auf dem Rücken wandern konnte.