'Hilf mir': DIESER Zettel rettet Mädchen (13) das Leben

Entsetzliches Verbrechen erschüttert Texas und Kalifornien: Ein 13-jähriges Mädchen erlebte den Albtraum ihres Lebens, als sie Anfang Juli an einer Bushaltestelle in San Antonio auf den Bus wartete. Plötzlich hielt ein Auto neben ihr an, doch statt Hilfe zu bieten, richtete der Fahrer eine Waffe auf das ahnungslose Mädchen und zwang sie einzusteigen.

Mädchen gerettet

Danach entführte er das Mädchen und fuhr mit ihr rund 2200 Kilometer quer durch die USA. US-Medien berichteten, dass er mehrmals anhielt und das Kind auf grausame Weise sexuell missbrauchte. Nach drei qualvollen Tagen hielt der Entführer auf einem Parkplatz in Long Beach, Kalifornien, an. Das Mädchen schrieb auf einen Zettel die Worte "Help Me!", auf deutsch "Hilf mir" und hielt ihn verzweifelt an die Autoscheibe.

Ein Glück für das tapfere Mädchen! Passanten, die den Zettel sahen, zögerten keine Sekunde und wählten die amerikanische Notrufnummer 911. Kurz darauf erschien ein Streifenwagen der örtlichen Polizei auf dem Parkplatz, und die Beamten handelten sofort. Sie verhafteten den Entführer, der bereits wegen Einbruchs und bewaffneten Raubüberfalls auf der Fahndungsliste stand.