Gheorge Lupu hatte eine kurze Affäre mit einer Frau, die er bei seiner Arbeit als Zusteller kennengelernt hatte. Als sie jedoch versuchte, die Affäre zu beenden, schickte er ein explizites Video von den beiden an ihren ahnungslosen Ehemann und ihre Mutter. Der verheiratete Vater Gheorge Lupu, 42, lernte sein Opfer im Dezember 2021 bei seiner Arbeit als Lieferfahrer in der Region Wirral kennen, berichtet die LiverpoolECHO.

Frau bereut Seitensprung

Staatsanwalt Lee Bonner berichtete vor dem Liverpool Crown Court, dass die beiden eine kurze Affäre hatten und Lupu sie einmal beim Sex filmte. Als sie versuchte, die Romanze zu beenden, kam es zu einem "hitzigen" Streit in ihrer Wohnung. Das Gericht hörte, dass Lupu dem Opfer das Telefon entriss, um sie zu manipulieren, eine Beziehung mit ihm einzugehen".

Am 24. Dezember 2021 schickte er dann die intimen Bilder und Videos an ihren Ehemann und ihre Mutter. "Diese ganze Lebenserfahrung wird einen bleibenden Einfluss auf die Art und Weise haben, wie ich Menschen und Situationen beurteile. Es macht mich traurig, dass eine Person einen so negativen Einfluss auf mein Leben haben kann. Hoffentlich wird es mit der Zeit leichter werden. Anfangs fühlte ich mich von der Aufmerksamkeit geschmeichelt, aber dann bekam ich Angst und fühlte mich von ihm bedroht, weil er so launisch war.", so die Ehefrau.

Lupu, der auf der Anklagebank von einem rumänischen Dolmetscher unterstützt wurde, gab zu, ein privates sexuelles Bild veröffentlicht zu haben, und wurde von den Geschworenen nach einem Prozess des Diebstahls für schuldig befunden. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt.