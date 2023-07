Darum fangen Engländer jährlich Schwäne

Eine ungewöhnliche und farbenfrohe Tradition zieht diese Woche die Aufmerksamkeit in London auf sich: Die königliche Schwanenzählung zu Ehren von König Charles III. (74) auf der Themse. Unter dem Namen "Swan Upping" bekannt, lockt das jährliche Spektakel Tausende von Schaulustigen an, um Zeugen dieser skurrilen Tradition zu werden, die auch einen noblen Zweck erfüllt. Dieses Jahr steht das Ereignis erstmals unter der Amtsgewalt des neuen Königs Charles III.

???? This year’s Swan Upping is underway on the River Thames.



Once a mostly ceremonial event, it now plays an important role in the conservation of the mute swan.



Find out more: https://t.co/fftXRo2RU9 pic.twitter.com/fCQyYNiatL