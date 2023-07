Junger Bauer rettet hilflosen Leoparden vor dem sicheren Tod

Als er der großen Katze gegenüberstand, stellte er fest, dass sie zu erschöpft war, um sich zu bewegen, und brachte sie mit seinem Motorrad zurück ins Dorf.

Ein Video sorgt derzeit für Schlagzeilen im Internet. Darauf ist zu sehen, wie ein indischer Bauer einen Leoparden an sein Motorrad bindet und es zum Tierarzt bringt.

Mann nahm sein Herz in die Hand

Der Mann aus dem Bezirk Hassan im indischen Bundesstaat Karnataka, fand den jungen Leoparden bewusstlos in der Ecke seines Feldes liegen. Nachdem er das Tier einige Zeit beobachtet hatte, kam er zu dem Schluss, dass es ihm nicht gut ging, und beschloss, "seinen Mut zusammenzunehmen" und einzugreifen.

Als er der großen Katze gegenüberstand, stellte er fest, dass sie zu erschöpft war, um sich zu bewegen, und brachte sie mit seinem Motorrad zurück ins Dorf. Als die Dorfbewohner ihren Nachbarn mit der Katze sahen, riefen sie sofort den Forstdienst an, der kam, um sich über die Situation zu informieren und den Leoparden in die tierärztliche Versorgung brachte.

"Der Leopard ist etwa neun Monate alt und muss sich auf der Suche nach Nahrung in das Dorf verirrt haben, was zur Dehydrierung führte", sagte Ashish Reddy, ein Beamter des Hassan DCF. "Unsere Mitarbeiter haben ihm Ratschläge gegeben, was zu tun ist, wenn man wilde Tiere in der Gegend bemerkt."

Auf die Frage nach der Art und Weise, wie Muttu den Leoparden an sein Fahrrad gebunden hat, sagte Reddy, dass der Staat nicht beabsichtige, Anklage zu erheben, da sich der Leopard in einem stabilen Zustand befinde und keine kriminelle Absicht hinter Muttus Handeln stehe.