Mädchen (18) wurden Hände und Beine abgetrennt, zudem angzündet

Einem Teenager wurden Hände und Füße abgehackt, bevor sie bei lebendigem Leib in ihrem Auto verbrannte und ihre Überreste von einem Hundespaziergänger gefunden wurden.

Die Leiche der 18-jährigen Ariki Rigby war so stark verbrannt, dass die Polizei sie nach dem Angriff in Havelock North, Neuseeland, zunächst für einen Schafskadaver hielt. Arikis Schwester Anahera erzählte dem Krimi-Podcast The Felon Show: "Wissen Sie, sie sagen, dass sie gebrochene Knochen hatte", und fügte hinzu: "Ich nehme an, sie haben vergessen zu erwähnen, dass ihr auch die Hände und Füße abgetrennt wurden".

Ariki wurde Anfang September letzten Jahres getötet, wobei Anahera sagte: "Die Polizei wollte das Auto abschleppen und zerquetschen lassen, wenn die Person, die sie gefunden hatte, sie nicht rechtzeitig gefunden hätte. Wir waren so dankbar, dass man sie gefunden hat, sonst wäre sie für immer als vermisst gemeldet worden. Sie hatten ihr viel angetan."

Ariki war zu Besuch bei ihrer Familie, als sie getötet wurde. Anahera sagte dem Podcast: "Die letzte Erinnerung, die ich habe, ist, wie sie vor meine Tür ging und in ihr Auto sprang". Zum Zeitpunkt der Ermordung hatte Ariki mit psychischen Problemen zu kämpfen, nahm aber an Kirchentreffen teil und entdeckte ihren Glauben wieder. Anaherā sagt, sie glaube, dass der Mörder ihrer Schwester mit einer Bande in Verbindung stehe, gab aber zu, eine Reihe beunruhigender Nachrichten von Ariki an Freunde gefunden zu haben, als sie auf ihre Social-Media-Konten zugriff.

"Meine Schwester wollte sich mit jemandem treffen und sagte Dinge wie 'soll ich meine Schrotflinte mitbringen', 'es ist mir egal, töte mich einfach Hund, ich bin total erschöpft, töte mich einfach'."