GTA 6 soll Budget von mehr als 2 Milliarden Dollar haben

Seitdem der Entwickler Rockstar Games angekündigt hat, dass GTA 6 in Arbeit ist, sind die Spekulationen in die Höhe geschossen. So tauchten vor kurzem inoffizielle Nachrichten auf, die besagen, dass GTA 6 angeblich ein Budget von satten 2 Milliarden Dollar hat.

Noch keine offizielle Ankündigung

Der neueste Teil der Spielereihe von Rockstar soll alle Rekorde brechen. Von der Darstellung von Vice City bis hin zu einer sich ständig weiterentwickelnden Karte gibt es jede Menge aufregender Neuigkeiten, die jedoch nicht von einer offiziellen Quelle stammen.

In der Vergangenheit gab es bereits Hinweise darauf, dass der neue GTA-Titel möglicherweise das teuerste Spiel aller Zeiten werden könnte. Mit einem Budget von 2 Milliarden Dollar wird es jedoch das teuerste digitale Produkt sein, welches produziert wurde.