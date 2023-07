Schwester streitet mit Bruder um Handy: Schluckt es einfach

Die Frau litt unter schlimmen Bauchschmerzen und musste mehrfach erbrechen.

Eine 18-jährige Frau geriet in Bhopal in Indien mit ihrem Bruder in heftigen Streit um ein Handy. Doch was sie dann tat, schockierte alle: In einem bizarren Akt verschluckte sie das Telefon, um das Gespräch zu beenden.

Frau musste ins Spital

Die folgenden Stunden wurden zum Alptraum. Die Frau litt unter schlimmen Bauchschmerzen und musste mehrfach erbrechen. Besorgte Angehörige brachten sie ins Krankenhaus, wo sich die Ärzte beeilten, eine CT-Scan, Röntgen- und Ultraschalluntersuchung durchzuführen. Dabei entdeckten sie das elektronische Gerät in ihrem Körper.

Die Situation war prekär, und eine minimalinvasive Operation scheiterte. Ein riskanter, zweistündiger Eingriff wurde nötig, um das Handy aus dem Magen der Inderin herauszubekommen. Der leitende Chirurg, Dr. Naveen Kushwah, äußerte sich fassungslos über diesen ungewöhnlichen Fall, den er in seiner 20-jährigen Karriere noch nie erlebt hatte.