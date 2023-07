Trans-Model will auf 'natürlichem' Wege schwanger werden

Zahlreiche Schönheitsoperationen machten sie zum Star, dem auf Instagram über 7,4 Millionen Follower folgen.

Millionen Internet-User verfolgten Jessica Alves' Verwandlung von "Ken" zur bezaubernden "Barbie". Doch nun hat die brasilianische Influencerin ein neues Ziel: Sie möchte nicht nur Frau sein, sondern auch Mutter werden – und das auf natürlichem Weg. Trotz ihrer geschlechtsangleichenden Operationen träumt sie davon, ihr eigenes Kind auszutragen.

Klares Ziel vor Augen

"Ich bin eine Frau, aber nicht biologisch", erklärt Jessica bei "Hooked on the Look". Zahlreiche Schönheitsoperationen machten sie zum Star, dem auf Instagram über 7,4 Millionen Follower folgen. Doch es gibt auch Kritiker, die behaupten, sie könne niemals eine "echte Frau" sein. Jessica lässt sich davon jedoch nicht beirren und sagt selbstbewusst: "Diese Leute sind natürlich ungebildet."

Ihr aktuelles Ziel ist die Mutterschaft. "Mein eigenes Kind zur Welt zu bringen, wäre mein größtes Glück", hofft die Internet-Ikone. Doch dafür braucht sie einen Partner, doch die Suche gestaltet sich schwierig. Notfalls würde sie aber auch alleine Nachwuchs bekommen.

Jessica plant eine Gebärmuttertransplantation, doch Experten raten ihr von diesem riskanten Eingriff ab. Trotz Rückschlägen möchte sie nicht aufgeben und erwägt andere Optionen wie Adoption oder Leihmutterschaft, um ihren Traum zu erfüllen. Die Entschlossenheit der lebenden Barbie ist bewundernswert: "Ich werde alles dafür tun."