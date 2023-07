Serienmörder durch halb gegessene Pizza entlarvt

Die Morde, die sich zwischen 2007 und 2010 ereigneten, bilden die Grundlage für den Netflix-Film "Lost Girls" aus dem Jahr 2020.

Ein Fall von Serienmorden erschüttert die Stadt New York. Der 59-jährige Architekt Rex H. steht im Verdacht, in den Jahren 2007 bis 2010 mindestens drei Prostituierte auf Long Island brutal ermordet zu haben. Die Polizei tappte lange im Dunkeln, doch nun gelang ihr ein entscheidender Durchbruch dank einer halb gegessenen Pizza.

Pizza als Stolperstein

Bei einer scheinbar harmlosen Aktion, als H. im März einen Pizzakarton in einen Abfalleimer warf, ahnte er nicht, dass diese Handlung seine Verhaftung zur Folge haben würde. Die Polizei verglich die DNA-Spuren auf den Pizza-Resten mit einer Haarprobe, die an einem der Opfer gefunden wurde. Das Ergebnis war ein Volltreffer. Am vergangenen Donnerstag konnte der mutmaßliche Serienmörder in seinem Haus in Massapequa festgenommen werden.

Der Verdächtige präsentierte sich nach außen hin als unauffälliger Bürger, doch laut Berichten der "New York Post" benutzte er Wegwerf-Handys, um mit den Frauen in Kontakt zu treten und sich über verstörende Themen wie Kinderpornografie und folternde Sexualpraktiken zu informieren. Zudem suchte er im Internet nach dem Serienmörder von Long Island.

Die Ermittler konnten den Beschuldigten schließlich durch einen anonymen Hinweis mit einem verdächtigen Pick-up in Verbindung bringen. Durch den Abgleich der Daten der Wegwerf-Handys und ihrer Standorte mit Zeugenaussagen und Täterbeschreibungen geriet H. immer stärker in den Fokus der Ermittlungen. Polizeichef Rodney Harrison bezeichnete ihn als "Dämon" und "Raubtier".

Nach seiner Festnahme wurde Rex H. sofort dem Haftrichter vorgeführt und für den Mord an drei Frauen angeklagt. Er gilt auch als Hauptverdächtiger für einen vierten Mord. Sein Anwalt plädiert jedoch auf "nicht schuldig". Die Morde, die sich zwischen 2007 und 2010 ereigneten, bilden die Grundlage für den Netflix-Film "Lost Girls" aus dem Jahr 2020.