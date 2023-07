Boeing 767 verliert während Flug die Notrutsche

Die Evakuierungsrutsche einer aus Zürich kommenden Boeing 767 fiel plötzlich vom Himmel und landete im Vorgarten einer Familie.

Während eines gemütlichen Mittagessens an ihrem Küchentisch wurden die Bewohner von einem lauten Knall überrascht, als die Evakuierungsrutsche eines Passagierflugzeugs in ihrem Garten landete. Der Vorfall ereignete sich am Montag nahe des Flughafens Chicago O'Hare, als eine Boeing 767-300 der United Airlines im Landeanflug war.

Lauter Knall

Patrick Devitt, ein Bewohner des Hauses, erzählte dem Fernsehsender ABC von diesem außergewöhnlichen Ereignis: "Mein Sohn und mein Schwiegervater saßen gerade am Küchentisch, als sie plötzlich einen dumpfen Knall hörten." Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand er sich noch auf dem Heimweg von der Arbeit. Als er vor seinem Haus ankam, entdeckte er die heruntergefallene Rutsche und zog sie in den Vorgarten.





Nachdem er den Fund gemacht hatte, wählte er sofort den Notruf und informierte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA. Anfangs schenkte man ihm nicht viel Glauben, wie er berichtete: "Die Rutsche ist aber größer als ein Auto", sagte er der Dame am Telefon. Tatsächlich ist auf Bildern zu sehen, dass die Rutsche beachtliche Ausmaße hat.



Interessanterweise bemerkten weder Passagiere noch Besatzung des Fluges UA-12 den folgenschweren Verlust. Erst nach der Landung stellten Mitarbeiter des Flughafens fest, dass ein beträchtlicher Teil des Flugzeugs fehlte, wie die FAA später bekannt gab.