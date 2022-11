Mobbing: Mutter stürmt Schule und schlägt auf Schüler (15) ein

Nachdem ein Schüler ihren Sohn blutig geschlagen hatte, stürmte die Mutter die Schule und schlug auf den 15-Jährigen ein.

Die Mutter von Benjamin, Roxana, musste mit ansehen, wie er Sohn blutig von der Schule in Argentinien nach Hause kam. Da es sich nicht um die erste Mobbing-Attacke gegen ihn handelte, hielt sie es nicht mehr aus. Am nächsten Tag stürmte sie in das Schulgebäude, in die Klasse ihres Sohnes und fragte diesen, wo der Übeltäter säße. Dieser deutete auf eine Person im hinteren Teil der Klasse.

Die Mutter ging auf ihn zu, drückte ihn gegen die Wand und fing an, auf den 15-Jährigen einzuschlagen. Mehrere gleichaltrige Schüler, sowie zwei Lehrkräfte eilen zur Hilfe und versuchen, die Situation zu deeskalieren. Da der Vorfall öffentlich aufmerksam erhielt, erntete die besorgte Mutter einiges an Kritik für ihr Verhalten. Daraufhin hat sie angekündigt, sich bei dem Jungen und seiner Familie angemessen zu entschuldigen.

Mehrere gewaltlose Versuche gescheitert

Des Weiteren berichtet Roxana, dass sie bereits vor dieser drastischen Maßnahme, mehrmals versucht habe, die Schulverwaltung zum Handeln zu bewegen. Diese teilten ihr jedoch immer mit, sie könnten nichts machen oder ignorierten sie gänzlich. Indes ermittelt das Bildungsministerium von Argentinien zu dem Vorfall.