Mehrere Verletzte: Delfine greifen Schwimmer an

Am idyllischen Strand von Suishohama in Mihama, Japan, spielte sich kürzlich eine dramatische Szene ab: Delfine griffen unerwartet Badegäste an und hinterließen vier Verletzte. In einem Video ist zu sehen, wie ein Delfin einen Mann nur wenige Meter vom Ufer entfernt attackierte.

Mann erlitt Verletzungen

Der Rentner erlitt dabei Rippenbrüche und Bisswunden an der Hand. Ein weiterer Vorfall führte zu einem Biss in den Arm eines etwa 40-jährigen Mannes. Die Polizei reagierte umgehend und stellte Warnschilder auf, um die Besucher vor weiteren Angriffen zu schützen.

Normalerweise gelten Delfine als friedliche Meeresbewohner, doch immer wieder kommt es zu unvorhersehbarem und aggressivem Verhalten gegenüber Menschen. Die Ursachen für derartige Attacken sind vielfältig. Experten vermuten, dass die Nähe der Badenden den Stresslevel der Tiere erhöht und ihre gewohnten Routinen stört. Dies könnte der Auslöser für solch ungewöhnliche Verhaltensweisen sein. Jedoch zeigen Delfine nicht nur Aggression gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber anderen Meeresbewohnern.