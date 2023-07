Tierquäler brechen Katze absichtlich Beine und werfen es in Müll

Es wird vermutet, dass die Gliedmaßen des vier Monate alten Kätzchens namens Forest absichtlich gebrochen wurden.

Das arme vier Monate alte Kätzchen Forest wurde gerettet, nachdem es von RSPCA-Inspektoren mit gebrochenen Beinen gefunden und in den Müll geworfen wurde. Der schockierende Fund wurde vor einer Wohnung in Sheffield gemacht.

Tat kaum in Worte zu fassen

© Lee McLean/SWNS

Es wird vermutet, dass die Gliedmaßen des vier Monate alten Kätzchens namens Forest absichtlich gebrochen wurden, bevor es auf dem Müllhaufen entsorgt und dem Tod überlassen wurde. RSPCA-Inspektor Ben Cottle-Shaw sagte dazu: "Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Forest in einen Verkehrsunfall verwickelt war, es gibt keine Kratzspuren, keinen Schorf oder beschädigte Krallen, wie man sie normalerweise erwarten würde.

© Lee McLean/SWNS

"Deshalb glauben wir, dass die Verletzungen an seinen Beinen absichtlich zugefügt wurden. Er wurde dann in ein Stück Teppich eingewickelt und buchstäblich mit dem Müll entsorgt." Forest wurde inzwischen in das Great Manchester Animal Hospital der RSPCA in Salford gebracht, wo er erfolgreich operiert wurde.

Inspektor Cottle-Shaw fügte hinzu: "Es wird eine lange, langsame Genesung für ihn sein, aber seine Prognose ist gut und er wird von dem fantastischen Team des Greater Manchester Animal Hospital hervorragend versorgt. Es ist eine absolut schockierende Geschichte und wir appellieren an alle, die Forest wiedererkennen oder Informationen darüber haben, was mit ihm passiert ist, sich zu melden."