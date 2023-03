'Bis zum Erbrechen': Vater lässt Sohn als Strafe 17 Stunden durchgehend Computerspielen

Ein Vater hat seinen 11-jährigen Sohn offenbar gezwungen, 17 Stunden lang ohne Schlaf Videospiele zu spielen, nachdem er ihn beim Spielen auf seinem Smartphone erwischt hatte.

Der Junge aus Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong musste 17 Stunden lang Videospiele spielen, "bis er kotzt", nachdem sein Vater ihn um 1 Uhr morgens beim Spielen erwischt hatte. Der Junge schrieb einen Brief, in dem er versprach, vor dem Schlafengehen nicht mehr zu spielen: "Also hat mein Vater es herausgefunden. Dann hat mein Vater mich bestraft. Spielen bis zum Erbrechen. Von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr abends. Ich habe nur gespielt für 17 Stunden. Ich verspreche: Nach der Schule komme ich nach Hause, nach dem Abendessen mache ich die Hausaufgaben".

© AsiaWire

Der erschöpfte Junge ist in dem Video im Schlafanzug zu sehen und wird wachgerüttelt, um weiter zu spielen, auch wenn er in seinen Stuhl sinkt. Sein Vater filmte die Stunde und teilte sie auf Douyin - Chinas Version von TikTok - und sagte, dass er die Bestrafung abbrach, als "sein Sohn in Tränen ausbrach und einem neuen Pakt zustimmte, der seine Spielzeit begrenzt".

© AsiaWire

Er behauptete auch, die Bestrafung sei ein "letzter Ausweg" und riet anderen Eltern davon ab.