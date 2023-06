Tourist wollte Bar leer trinken: Starb nach 12 Drinks

Ein Tourist (53) ist auf Jamaika gestorben, nachdem er versucht hatte, alle 21 Cocktails auf der Speisekarte der Poolbar zu trinken, bevor er in seinem Hotelzimmer an seinem eigenen Erbrochenen erstickte.

Ein britischer Tourist ist in einem Urlaubsort auf Jamaika gestorben, nachdem er versucht hatte, alle Cocktails auf der Speisekarte einer Poolbar zu trinken. Timothy Southern, 53, hatte sich durch 12 der 21 angebotenen Getränke im Royal Decameron Club Caribbean in Saint Ann getrunken, als er in sein Hotelzimmer ging, berichtet Stoke-on-Trent Live.

Freunde beklagen fehlende Hilfe

Der aus Staffordshire stammende Mann verstarb jedoch tragischerweise kurz nach seiner Rückkehr in sein Zimmer. Verwandte, die mit ihm im Urlaub waren, beklagen nun die Art und Weise, wie Herr Southern in seinen letzten Momenten behandelt wurde. "Er lag auf dem Rücken und erstickte. Ich habe ihn in die stabile Seitenlage gebracht und nach einem Krankenwagen gerufen", erinnerte sich der Angehörige bei der Untersuchung von Mr. Southerns Tod.

"Er gab ein gurgelndes Geräusch von sich. Sobald er in der stabile Seitenlage war, erbrach er sich. Ich rief seinen Namen, aber er reagierte nicht. Als die Krankenschwester eintraf, fragte ich, ob ein Krankenwagen gerufen worden sei, und sie sagte: 'Nein'. Ich dachte, sie würde das übernehmen. Aber das war nicht der Fall. Ich bemerkte, dass er anfing, an Temperatur zu verlieren. Ich überprüfte seinen Puls und konnte ihn nicht finden."

"Ich sagte: 'Schauen Sie ihn nicht nur an, sondern beginnen Sie mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung'. Sie gab ihm nur eine Herzdruckmassage. Wenn sie gewusst hätte, was sie da tut, wäre er vielleicht noch am Leben. Der Service und die Behandlung, die er erfuhr, waren ekelerregend. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass der aus Lichfield stammende Herr Southern am Morgen seines Todes bereits Schnaps und Bier getrunken hatte.

Dann traf er zwei kanadische Frauen, die ihm erzählten, dass sie versuchten, alle 21 Cocktails auf der Karte vor Mitternacht zu trinken, um einen ihrer Geburtstage zu feiern. Ein Pathologe in Kingston stellte als Todesursache eine "akute Gastroenteritis aufgrund von Alkoholkonsum" fest, aber die toxikologischen Berichte aus Jamaika könnten bis zu drei Jahre auf sich warten lassen, heißt es in der Untersuchung.