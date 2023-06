Europäischer Vulkan könnte erstmals seit 1538 ausbrechen

Der letzte Ausbruch in diesem Gebiet fand 1538 statt, wobei geschmolzenes Gestein und Gase hoch in die Stratosphäre geschleudert wurden.

Campi Flegrei, ein riesiges Vulkangebiet in Italien, könnte nach zahlreichen Erdbeben in der Region zum ersten Mal seit fast 500 Jahren wieder aktiv sein.

Supervulkan

Der italienische Supervulkan befindet sich in der Nähe von Neapel im Süden des Landes. Er besteht aus zahlreichen vulkanischen Calderen, d. h. großen Vertiefungen, die nach früheren Vulkanausbrüchen entstanden sind.

Der letzte Ausbruch in diesem Gebiet fand 1538 statt, wobei geschmolzenes Gestein und Gase hoch in die Stratosphäre geschleudert wurden, was zu zahlreichen Nachwirkungen führte, z. B. zu Tsunamis, die bis zu 30 Meter hoch waren.