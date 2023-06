Blutiger Schock: Sozialwohnung als heimlicher Schlachthof genutzt!

Die Behörden vermuten, dass die Schafe für das muslimische Opferfest illegal geschlachtet werden sollten.

In einem Wohnblock in Nizza staunten Beamte nicht schlecht, als sie bei einer Kontrolle auf eine erschreckende Szene stießen. Eigentlich sollte die Wohnung leer stehen, doch stattdessen blickten ihnen 40 Schafe entgegen, die dort zusammengepfercht waren. Der Sender France 3 berichtete, dass die Tiere in der 50-Quadratmeter-Wohnung auf Stroh ausharren mussten. Doch damit nicht genug: Die Polizei entdeckte zudem ein bereits geschlachtetes Schaf.

Tiere für Opferfest genützt

Die Behörden vermuten, dass die Schafe für das muslimische Opferfest illegal geschlachtet werden sollten. Zwei Männer mit blutverschmierten T-Shirts wurden in Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Der städtische Beigeordnete Anthony Borré teilte mit, dass die restlichen Schafe einem Züchter übergeben wurden.

Die Wohnungsbaugesellschaft hatte extra eine besonders gesicherte Tür angebracht, um eine illegale Nutzung der leerstehenden Wohnung zu verhindern. Bei einer Überprüfung am Freitag war die Wohnung noch leer.