Seit geraumer Zeit gibt es eine Kooperation zwischen Foodora und der Wiener Polizei. Bei der Kooperation soll daran gearbeitet werden, die Sicherheit der über 2.600 foodora Rider auf den Straßen Wiens zu verbessern. Seit dem Beginn ihrer Kooperation im Rahmen der Initiative "Gemeinsam.Sicher mit unserer Polizei" konnte die Anzahl schwerer Unfälle um 60 % reduziert werden.

"Jeder schwere Unfall ist einer zu viel"

„Die Kooperation mit der Wiener Polizei hat uns gezeigt, wie es gelingen kann, die über 2.600 Rider noch sicherer in den Straßenverkehr zu integrieren. Wir sind sehr froh, dass die schweren Unfälle bei unter einer von 200.000 Fahrten liegen und seit Beginn der Kooperation um 60 % reduziert werden konnten. Wir arbeiten stetig daran, noch besser zu werden, denn jeder schwere Unfall ist einer zu viel. Gemeinsam mit der Wiener Polizei haben wir daher in den vergangenen Tagen das Bündel an Maßnahmen erweitert und werden so unsere pinke Flotte in ihrem Berufsalltag noch besser unterstützen!“, betont Alexander Gaied, COO foodora Österreich.

Um die Sicherheit weiter zu erhöhen, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen.

Dazu gehören umfassende Sicherheitsschulungen für neue Rider, eine Helmpflicht, wöchentliche Updates zu Verkehrsinformationen und Sicherheitsrichtlinien sowie die Einführung einer Rider Station, in der die Fahrräder kostenlos repariert werden können. Darüber hinaus wird ein spezielles Schulungsprogramm der Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei angeboten, um den Ridern wichtige Informationen in verschiedenen Sprachen, insbesondere zur Straßenverkehrsordnung, zu vermitteln.

Ein neuer Rider-Guide mit aktuellen Sicherheitshinweisen ist ebenfalls verfügbar. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Gefahrensituationen zu minimieren und die Sicherheit der Rider im Straßenverkehr zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen foodora und der Wiener Polizei wird fortgesetzt, um die Sicherheit der Fahrradfahrer weiter zu verbessern. „Im Sinne der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer freuen wir uns, dass unsere gemeinsamen Maßnahmen im Rahmen der Initiative Gemeinsam.Sicher mit unserer Polizei zur Verbesserung der Sicherheit, wie Schulungen, Fahrradchecks und Helmpflicht, positive Auswirkungen haben. Wir werden auch in Zukunft eng mit foodora Österreich zusammenarbeiten. Die Sicherheit für Fahrradfahrer*innen zu erhöhen liegt uns am Herzen und hierbei sind Fahrradkurier*innen besonders hervorzuheben“, betont Oberstleutnant Gabriel Berkes, BA, von der Landesverkehrsabteilung Wien abschließend.