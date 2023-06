Hai-Attacke: Tier zerrt Mann von Bord

Ein Zitronenhai griff aus dem Wasser an und verbiss sich in der rechten Hand des jungen Anglers.

Im idyllischen Everglades-Nationalpark in Florida ereignete sich ein Unfall. Ein junger Angler wurde Opfer eines bissigen Hais, der ihn ins Wasser zog. Der Instagram-Account, auf dem das schockierende Video veröffentlicht wurde, hat zahlreiche Follower. Jedoch wurde der Clip mit einer deutlichen Warnung versehen: "Bitte macht nicht den selben Fehler und bitte lasst eure Hände und Füße jederzeit im Boot!".

Angler wollte sich Hände waschen

Die beiden Hobby-Angler Danny Aguirre und Michael Russo begaben sich auf einen Ausflug in die Everglades, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Als Danny Aguirre seinen Fang zurück ins Wasser bringen und sich die Hände abspülen wollte, geschah das Unglück. Obwohl Michael Russo seinen Freund eindringlich vor dem trüben Wasser warnte, tat dieser die Warnung mit den Worten "Ach, zwei Sekunden werden schon nicht schaden" ab.

Ein Zitronenhai griff aus dem Wasser an und verbiss sich in der rechten Hand des jungen Anglers. Trotz seiner verzweifelten Gegenwehr fiel Danny Aguirre schreiend ins Wasser, als der Hai weiterhin hartnäckig an ihm zerrte. Mit letzter Kraft gelang es ihm, zurück ins Boot zu gelangen. Sofort kehrten die Angelfreunde ans Ufer zurück, wo der Verletzte erstversorgt und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde.