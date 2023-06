Fliegende Sessel: Passagiere erlebten auf Kreuzfahrtschiff Horror-Unwetter

Dieses Unwetter hatte es in sich. Auf einem Kreuzfahrtschiff brach Panik aus, als plötzlich Sessel und andere Utensilien umherflogen. Videos zeigen die unglaublichen Szenen.

Es sollte eine gemütliche Reise von Port Canaveral in Richtung der Bahamas werden, doch die "Independence of the Seas" geriet in ein heftiges Unwetter. Passagiere an Bord des riesigen Ozeanriesen wurden Zeugen dramatischer Szenen, wie ein auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt. Stühle flogen umher, während heftiger Regen und starke Winde das Deck erfassten.

Keine schweren Verletzungen

In Panik versuchten die Gäste, sich in Sicherheit zu bringen. Doch noch schockierender war die Reaktion der Besatzung, wie der Videomacher berichtete.Trotzdem gab der Betreiber später bekannt, dass es glücklicherweise keine schweren Verletzungen gab, weder unter den Gästen noch der Besatzung. Das Schiff setzte seine Reise fort und erreichte wie geplant die Bahamas.

"Die Independence of the Seas setzte ihre 3-Nächte-Reiseroute fort und kam am Samstagmorgen wie geplant am CocoCay auf den Bahamas an", so der Betreiber.