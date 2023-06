So luxuriös ist der neue 2,5 Millionen Euro Bentley

Mit seinen imposanten Abmessungen – fünf Zentimeter länger, neun Zentimeter breiter und etwas niedriger als der Continental GT Speed – beeindruckt der Nobelwagen nicht nur äußerlich.

Die Ära des Luxus-Coupés Bentley Continental GT neigt sich dem Ende zu, doch die Briten haben noch eine Überraschung parat: Zum großen Finale des Luxuswagens wird der brandneue Batur enthüllt. Dieses Super-Coupé verspricht neben einer aufwendig modifizierten Karosserie und einer Leistungssteigerung vor allem eins – höchste Exklusivität. Der Batur, von dem lediglich 18 Exemplare hergestellt wurden, war bereits ausverkauft, bevor das erste Fahrzeug die Werkshallen von Mulliner verließ. Jedes dieser Einzelstücke ist ein wahrer Traumwagen und schlägt mit einem stolzen Preis von rund 2,5 Millionen Euro zu Buche.

Limitierte Kleinserie von Bentley

Die Entstehung des Coupés erklärt Paul Williams, technischer Leiter von Mulliner: "Wir haben einen Continental GT Speed aus der Produktion in Crewe (UK) bestellt, sämtliche Karosserieteile bis auf die Windschutzscheibe und die vorderen Säulen entfernt, den Motor verbessert, den Innenraum modernisiert und die Karosserie in Handarbeit wieder aufgebaut. So entstand der Batur nach vier bis fünf Monaten."

© Bentley

Der Batur ist bereits die zweite limitierte Kleinserie von Bentley, nachdem der Luxus-Roadster Bacalar großen Anklang fand. Das Interesse an solch exklusiven Luxusfahrzeugen steigt stetig, wie Williams betont: "Im Jahr 2022 haben wir vier Prozent mehr Autos verkauft und der Gewinn ist um 82 Prozent gestiegen. Der Durchschnittspreis pro verkauftem Bentley ist von 180.000 Euro auf rund 220.000 Euro in nur zwei Jahren angestiegen."

© Bentley

Mit seinen imposanten Abmessungen – fünf Zentimeter länger, neun Zentimeter breiter und etwas niedriger als der Continental GT Speed – beeindruckt der Nobelwagen nicht nur äußerlich. Der Sechsliter-Zwölfzylinder des Batur wurde auf 750 PS (552 kW) aufgepumpt, was dem Fahrzeug eine atemberaubende Leistung verleiht. Doch der Batur ist nicht nur schnell, sondern auch komfortabel. Das Fahrwerk wurde kaum verändert und bietet sowohl im Comfort- als auch im Sportmodus ein exzellentes Fahrerlebnis.