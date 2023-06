Wurde in Briefkasten vor Wache gelegt: Feuerwehrmann adoptiert Baby

Ein Feuerwehrmann und seine Frau haben ein kleines Mädchen adoptiert, das in einem Briefkasten vor der Feuerwache abgegeben worden war .

Als Zoeys Adoptivvater sie fand, hatte sie einen Schnürsenkel um ihre Nabelschnur gebunden. Aber von dem Moment an, als er sie sah, wusste er sofort, dass er sie adoptieren wollte.

Fuhr sofort ins Krankenhaus

Das erzählte der Feuerwehrmann später in einer E-Mail an USA Today: "Als ich in das Büro kam, in dem sich die Kiste befand, öffnete ich sie und sah meine wunderschöne Tochter darin liegen."

Daraufhin brachte er sie sofort ins Krankenhaus und sprach bald darauf mit seiner Frau über den Beginn des Adoptionsverfahrens.