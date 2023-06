Krokodil-Arm in Nudelsuppe: Restaurant sorgt für Aufregung

Während wir hierzulande gewöhnlich Hühnchen, Ente oder Rind in der Suppe vorfinden, servieren die Macher der "Godzilla-Lachs-Suppennudeln" einen ganzen Krokodil-Arm als Beilage.

Andere Länder, andere Sitten und vor allem Geschmäcker: Was ein Restaurant in Taiwan in seiner traditionellen Nudelsuppe serviert, wird den meisten den Appetit verderben! Die Besitzer des Speiselokals "Witch Cat" in Douliu City haben sich eine ganz besondere Zugabe für ihre Gäste ausgedacht.

Kein Schnäppchen

Während wir hierzulande gewöhnlich Hühnchen, Ente oder Rind in der Suppe vorfinden, servieren die Macher der "Godzilla-Lachs-Suppennudeln" einen ganzen Krokodil-Arm als Beilage. Der abgetrennte Arm ragt sogar über den Tellerrand hinaus und reckt dem Gast seine Klauen entgegen.

Mit Stolz präsentierte das Restaurant ein Foto der skurrilen Kreation auf Facebook. Für den Preis von 1500 Yuan (ungefähr 190 Euro) kann man das Ramen-Gericht mit dem Reptilien-Arm im "Witch Cat" erwerben. Allerdings ist die "Godzilla-Suppe" nur in begrenzter Stückzahl verfügbar und muss vorbestellt werden.

Das taiwanische Restaurant erhebt zusätzlich eine Lebensmittelverschwendungsgebühr, um sicherzustellen, dass das Gericht nicht nur für Fotos bestellt wird und dann unbeachtet bleibt. Sonst wird es teuer und es muss eine extra Strafe gezahlt werden.